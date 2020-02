Medienunternehmer als „Marionetten“

Diese Publikationen gelten als Propagandamedien der slowenischen konservativen Partei. Ihre Berichterstattung gilt in erster Linie den Gefahren durch Flüchtlinge, Zielscheiben sind außerdem Homosexuelle, Kommunisten, der US-Milliardär George Soros sowie auch gegenüber der SDS kritische Journalisten. Schatz, dem in Ungarn die regierungsnahe Boulevardzeitung „Ripost“ gehört, ist seit 2017 in der slowenischen Medienlandschaft aktiv, Adamik erst seit dem Vorjahr. Die beiden Unternehmer gelten laut Berichten mehrerer slowenischer Medien jedoch nur als „Marionetten“: Im Hintergrund soll Orbans Berater Arpad Habony die Fäden ziehen.