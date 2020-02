CO2-sparender Spitzenreiter ist die neue Pizza Spinaci, die insgesamt nur 594g CO2 in der Produktion verbraucht, inklusive Transport und Verpackung. Im Vergleich mit über 100.000 Lebensmitteln in Deutschland schneidet sie besser als 40 % der Lebensmittel ab, und erhält im Eaternity Klimascore das Maximum von drei Sternen, damit liegt sie im Bereich einer „klimafreundlichen Ernährung“. Mit ebenfalls drei Sternen in den Kategorien Tierwohl und Regenwaldnutzung sowie zwei Sternen beim Wasserverbrauch mit ca. 20 Litern sind die Pizzen echte Umweltschützer.