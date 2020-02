Ich habe mit 17 zu trainieren begonnen, das ist nun bald fünf Jahre her. Wettkämpfe mache ich aber erst seit zwei Jahren. Man braucht eine gewisse Zeit, um Muskulatur aufzubauen. Nach der Matura, mit 19, wollte ich das erste Mal auf die Bühne gehen. Ich habe den dritten Platz bei der Österreichischen Meisterschaft gemacht, was mich aber nicht zufrieden stellte. Ich bin ein Mensch, der immer auf den ersten Platz will. Natürlich war es mein erster Wettkampf und ich die Jüngste, aber das hat mich richtig angespornt. Daraufhin habe ich mich ein Jahr richtig hineingehängt - mehr Muskulatur aufgebaut, die Schwachstellen verbessert, und bin dann im September 2018 bei dem „Tiger Classic“ in Rumänien angetreten - das ist ein „Diamond Cup“, ein renommierter internationaler Wettkampf - den ich auf Anhieb gewonnen habe. Das war ein Highlight für mich. Danach habe ich dann auch die Österreichischen Meisterschaften gewonnen und meine „Profi Card“ bekommen. Beim „Arnold Classic“, einer der größten Amateurwettkämpfe in Europa, holte ich in meiner Klasse wieder den Sieg. Davor hat das noch keine Österreicherin geschafft, woraufhin ich bei der Weltmeisterschaft auch den fünften Platz bei den Frauen belegt habe. Danach habe ich eine Pause eingelegt. Bis die Motivation zu groß war und ich die „Profi Card“ angenommen habe und meinen ersten Wettkampf in Südafrika gestartet habe. Leider hat es noch für keine Platzierung gereicht. Nun habe ich mir ein Jahr Pause gegönnt, um darauf hinzuarbeiten.