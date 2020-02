Ladendieb bedrohte Detektiv mit Messer

Schnell zur Stelle war die WEGA am Donnerstag auch in der Mariahilfer Straße im Bezirk Neubau. Ein 60-jähriger Mann hatte in Wiens größter Einkaufsmeile ein Probeparfum entwendet und war dabei vom Kaufhausdetektiv beobachtet worden. Als dieser den Österreicher stoppte, wurde er von ihm mit einem Messer bedroht. In weiterer Folge flüchtete der Verdächtige, konnte aber von der WEGA in einem Gebäude in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.