Nur die Fleißigen werden belohnt

In Ermangelung vorhandener Lizenzen hören alle Teams und Spieler auf Fantasienamen. Manuelles Editieren der Einträge wäre möglich, Importfunktion gibt es allerdings keine. Nur die Fleißigen werden schließlich belohnt. Diesem Mantra huldigt in gewisser Weise auch das Tutorial, so knapp wie es gehalten ist. Mit einem Team mit ein paar mehr oder weniger motivierten Kickern, die fußballerisch eindeutig eher zu den biederen Handwerkern denn zu den Ballzauberern zählen, geht es schließlich auf den Platz.