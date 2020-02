Nach Ferrari und Red Bull hat am Freitag auch das Weltmeisterteam Mercedes sein neues Auto präsentiert, das in der am 15. März in Melbourne beginnenden Formel-1-Saison zum Einsatz kommen wird. Am Montag hatte Mercedes bereits die neue Lackierung vorgestellt, aber noch auf dem Modell 2019. Nun ließen die „Silberpfeile“ mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die ersten Fotos des „W11“ folgen.