Seit 2013 wird in jedem Jahr das Fastentuch im Wiener Stephansdom künstlerisch gestaltet. Heuer ist einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart an der Reihe: Erwin Wurm wird den barocken Hochaltar 2020 wärmend und kuschelig verpacken - und zwar mit einem 80 Quadratmeter großen, in violett gehaltenen Strickpullover.