Kurioser Raubüberfall in der Nacht auf Freitag in Innsbruck! Nachdem ein Unbekannter einen 37-jährigen Spanier um Zigaretten gebeten, aber keine bekommen hatte, verfolgte der Täter den Mann. Als das Opfer dies bemerkte und sich umdrehte, hielt der mysteriöse Unbekannte plötzlich eine Faustfeuerwaffe in der Hand. Der Spanier übergab dem Ganoven schließlich eine Packung „Tschick“, am angebotenen Handy zeigte der Täter aber kein Interesse und ergriff die Flucht.