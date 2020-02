Die Celtics gehen in der Eastern Conference ebenso als Dritter in die einwöchige Ligapause wie die Clippers im Westen. Für die New Orleans Pelicans erzielte Nummer-eins-Draftpick Zion Williamson zum zweiten Mal in Folge mehr als 30 Punkte. Sein Team musste sich trotz 32 Zählern des 19-Jährigen den Oklahoma City Thunder mit 118:123 beugen.