Der Auslauf ist entscheidend

Last but not least legen die Hennen Wert auf einen Auslauf. Hierbei handelt es sich um den elementaren Lebensraum der Hühner, der entscheidenden Einfluss auf ihr Wohlergehen hat. Ob im Sommer oder Winter, sie wollen an die frische Luft. Für 230 Euro lässt sich bereits ein kleines Outdoor-Paradies für die gefiederten Mädels schaffen. „Wer es sich leisten kann, für den sind Hühner wunderbare Haustiere: Sie benötigen nicht allzu viel Platz, produzieren leckere Eier, sind fantastische Spielgefährten für Kinder und einzigartige, immer wieder überraschende Persönlichkeiten“, schwärmt Braithwaite.