15 Plätze besser als letztes Jahr

„Ich würde sagen, ich bin in dem Pool drinnen, in dem noch nicht ganz dieser letzte Schritt passiert (ist). Aber man muss ganz ehrlich sagen, diese Stufe haben sehr wenige Skispringer zur Zeit“, erklärte Schlierenzauer im Interview. Sich selbst sieht er in der gesamten Saison auf einem guten Weg. „Unterm Strich könnte man sagen, 15 Plätze besser als letztes Jahr. Das ist auf jeden Fall positiv. Ziel bleibt das gleiche, der Fokus nach vorne, aber ich kann es nicht erzwingen. Man muss das nötige Glück haben, um in den Flow zu kommen.“