Die fünfte tödliche Gewalttat an einer Frau in diesem Jahr - und auch in diesem Fall geht man von einer Beziehungstat aus. Am Donnerstagvormittag machten Kollegen eines 56-jährigen Tirolers einen schrecklichen Fund in dessen Haus in Kössen - die 52 Jahre alte Ehefrau des Mannes lag tot im Keller, war offenbar erwürgt oder erdrosselt worden. „Auch wenn ich entsetzt bin, hatte ich leider schon länger das Gefühl, dass hier etwas passieren könnte“, schildert ein Anrainer der „Krone“.