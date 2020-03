Von frechen Girlies zu sexy Frauen

Julija Wolkowa trägt mittlerweile einen Pony und schulterlage Haare. Auf Instagram zeigt sich die 34-Jährige gerne sexy und lasziv. Ob im Pool oder in einer aufreizenden Pose am Tresen: Vom burschikosen Girlie, das sie einst war, ist nicht mehr viel übrig. Laut „Daily Mirror“ hat Julija eine Schilddrüsenkrebs-Erkrankung überwunden und lebt heute mit ihren Kindern in Moskau.