In Alberndorf in der Riedmark in Oberösterreich ist am Freitagmorgen um 5.53 Uhr ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen. Eine Person galt zunächst als vermisst, mittlerweile konnten die Helfer ins Inneren des Gebäudes vordringen. Dabei wurde eine Leiche entdeckt.