Landbauer lässt bei seiner Zusammenfassung wenig Gutes am Pflegesystem. „Überfüllte Pflegeheime, lange Wartezeiten für einen Heimplatz und in der Langzeitpflege, zu niedrige Standards in der 24-Stunden-Betreuung, zu wenige Palliativbetten und fehlende Investitionen in neue, moderne Pflegeeinrichtungen, so lässt sich der vorherrschende Pflegenotstand klar beschreiben“, so der FP-Politiker bei der Klubklausur in Langenlois.