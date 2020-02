Einsam statt gemeinsam

Auf die mit sieben Punkten Rückstand in den nächsten vier Runden eine fast unmögliche Aufgabe wartet: „Schon der Start in Altach wird aber alles andere als leicht.“ Wobei die größte Hoffnung auf Tore wieder Christoph Monschein heißt, der an vorderster Front lieber einsam statt gemeinsam agiert: „Als Solospitze musst du keine Rücksicht auf einen Kollegen nehmen, kannst deiner ersten Idee folgen - das taugt mir“, sagt der 13-fache Saisontorschütze.