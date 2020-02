Der Mann, der in Filzmoos wohnt, war mit seinem Wagen gegen 15.00 Uhr auf der Filzmooser Landesstraße in Richtung Eben im Pongau unterwegs. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, durchschlug die Schneewand und landete im Bachbett. Eine nachkommende Autofahrerin alarmierte die Einsatzkräfte. Außerdem kam eine Rettungssanitäterin vorbei, die zu dem Verunglückten in den Wagen kletterte und Erste Hilfe leistete.