Ob „Hallo Houston“ oder „Du hast mich tausendmal Mal belogen“ – Schlagerqueen Andrea Berg ließ am Donnerstag in der Salzburgarena mit Neuem wie Altbekanntbekanntem aufhorchen! Mit Wahnsinnsstimme und aufwändiger Bühnenshow begeisterte sie die Fans. Salzburg war die erste Station der Mosaik-Tour in Österreich.