Ronaldo verwertete den Elfer in Minute 90 aber eiskalt, womit der Superstar in den jüngsten zwölf Pflichtspielen in Italien in Meisterschaft (10) und Cup (2) immer getroffen hat. Das Milan-Tor erzielte Ante Rebic (61.), nach einer Gelb-Roten Karte für Theo Hernandez (71.) mussten die Hausherren im Finish in Unterzahl agieren.