Auch seine ersten Weltcup-Rennen bestritt Dreßen im Februar 2015 in Saalbach und damit in Saalfelden-Nähe, wurde in der Abfahrt 39. und schied im Super-G aus. „Ich hoffe, dass ich öfters das Ziel sehe. Beim zweiten Training hat es mich aufgestellt, und beim Super-G hat es mich aufgestellt. Das war schmerzhaft. Aber ich habe daraus gelernt“, sagte Dreßen nach dem Training in Saalbach am Mittwoch. Schon am nächsten Tag ging sein Wunsch mit dem Sieg deutlich in Erfüllung. „Wenn mir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, dass ich jetzt in der Position bin, in der ich bin, hätte ich das nicht geglaubt.“