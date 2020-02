Am Pötschenpass, der B145, kollidierten am Donnerstag ein LKW samt Anhänger mit einem PKW.

Der Autolenker, ein 79-Jähriger aus Altmünster, fuhr über eine längere Strecke hinter dem LKW-Zug den Pass bergauf und wollte diesen in einer 180° Linkskurve überholen.

Unmittelbar nach der Kurve befindet sich auf der linken Straßenseite ein Parkplatz, zu dem der 52-jährige LKW-Chauffeur aus Wels einbiegen wollte.