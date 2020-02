Drei Olympiasieger binnen vier Tagen! Österreich erlebte bei den Winterspielen 1980 in Lake Placid goldene Zeiten, jubelte mit drei Sport-Helden - die „Krone“ traf sie aus Anlass des 40-Jahr-Jubiläums. Leonhard Stock triumphierte am 14. Februar ebenso wie Annemarie Moser-Pröll am 17. Februar in der Abfahrt. Wenige Stunden nach Moser-Pröll durfte auch Toni Innauer jubeln: Der gebürtige Vorarlberger holte auf der Normalschanze von Lake Placid nach, was ihm vier Jahre zuvor in Innsbruck auf der Großschanze verwehrt geblieben war.