Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden, der am 14. September 2019 einen Böller in einem Abfalleimer einer Postbus-Haltestelle in Spittal/Drau gezündet hatte. Der Mann bereut seine Tat und will für den Schaden aufkommen.