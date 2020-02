Bei einem Forstunfall ist am Donnerstag ein 30-jähriger Forstarbeiter am Lampersberg bei Baldramsdorf schwer verletzt worden. Er wurde in steilem Gelände von einem Baum getroffen und musste vom vierköpfigen Team der ARA-Flugrettung mit der Winde geborgen und ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden. Ein weiterer Unfall hatte sich kurz nach Mittag im sogenannten Bürger Hochwald bei Greifenburg ereignet. Ein 37-jähriger Greifenburger hatte sich beim Entasten eines Baumes mit der laufenden Motorsäge in den Unterschenkel geschnitten. Er wurde ins Krankenhaus Spittal gebracht.