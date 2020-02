Die Dallas Mavericks halten seit der Nacht auf Donnerstag einen bemerkenswerten Rekord in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Beim 130:111-Erfolg über die Sacramento Kings war die Halle seit dem 15. Dezember 2001 zum 815. Mal in Serie bei Heimspielen der Mavericks ausverkauft. Dies bestätigte die Liga am Donnerstag.