„Es ging einfach um klare Kompetenz, um Aufteilung. Die Kompetenzaufteilung haben wir nicht hinbekommen. Weil man es in Deutschland gewohnt ist, dass ein Manager auf der Ersatzbank sitzt“, schimpfte Jürgen Klinsmann in seinem Video-Chat auf Facebook am Mittwoch in Richtung Preetz. „Ich war das nicht mehr gewohnt, ich kenne das englische Modell, wo der Manager eigentlich nur einen Vorgesetzten hat, der Chef des Klubs.“, so Klinsmann weiter. Dies habe ihm „unglaublich aufgestoßen“.