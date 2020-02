Sie zählen die Stunden bis zur Freiheit! Unmittelbar nach der spektakulären Rettungsaktion per Flugzeug aus der Virenhölle von Wuhan ging es für sieben Österreicher nach der Landung in Schwechat direkt in ein Quarantänezentrum in Wien. Am Samstag dürfen sei endlich wieder ihre Liebsten in die Arme nehmen.