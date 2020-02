Seit mittlerweile einem Monat kampieren die Freileitungsgegner im Waldstück am Rengerberg in Bad Vigaun und verhindern so die Rodungsarbeiten. Ein logistischer und auch finanzieller Aufwand. Dazu kommen drohende Strafen wegen Besitzstörungsklagen durch den Netzbetreiber Austrian Power Grid. Die IG Erdkabel startete daher einen Spendenaufruf – der wurde erhört: Der Unabhängige Bauernverband Salzburg überreichte den Demonstranten drei Tage vor der Landwirtschaftskammerwahl einen Scheck über 1000 Euro. „Anders als der Bauernbund zeigt sich der Unabhängige Bauernverband mit uns solidarisch! Das freut uns sehr, sind doch einige Bauern schon durch Enteignungsverfahren belastet worden“, freut sich Grundstückbesitzer Matthias Höllweger, der sich am Protest beteiligt. Auch gegen ihn wurde eine Besitzstörungsklage eingereicht.