Im Vergewaltigungsprozess gegen Harvey Weinstein hat seine Chefanwältin Donna Rotunno die Vorwürfe gegen ihren Mandanten scharf zurückgewiesen. „Er war unschuldig, als er hier in das Verfahren kam, er war unschuldig, als jeder Zeuge ausgesagt hat, und er ist jetzt gerade unschuldig“, sagte die Verteidigerin in ihrem Plädoyer vor dem Obersten Gericht in New York.