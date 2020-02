Zum dritten Mal in Folge gab es im Vorjahr in Tirol einen Rückgang bei den Flüchtlings-Aufgriffen. Alles in allem landeten 3450 Migranten in den Fängen der Polizei. Bei acht von zehn handelte es sich um Männer, „Top“-Nation war Nigeria. Nur 339 Personen stellten einen Asylantrag.