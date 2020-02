Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in einem „Krone“-Bericht bestätigte, kommt es in der Swap-Causa um den St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler zu keiner Anklage. Inzwischen bestätigten auch die Anwälte des Stadtchefs, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. In einem ersten Statement zeigte sich Stadler zuversichtlich und erfreut. Die Staatswanwaltschaft sehe es demnach als erwiesen an, dass Stadler und einem zweiten Beschuldigten weder in objektiver noch in subjektiver Hinsicht ein strafrechtlicher Vorwurf zu machen sei.