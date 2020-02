War Robert K. im Mai 2018 zurechnungsfähig, als er das sieben Jahre alte Nachbarsmädchen Hadishat in Wien tötete, dessen Körper zerstückelte und in den Müll warf? Diese Frage wurde am Donnerstag, einen Tag vor dem Geburtstag des Angeklagten, vom Wiener Gericht beantwortet: Ja, Robert K. ist schuldfähig. Diesmal wurde er zu zwölf Jahren Haft inklusive Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher verurteilt.