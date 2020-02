Am Freitag feiert die Grazer „Fridays for Future“-Bewegung ihr einjähriges Streik-Jubiläum. Der Unmut gegen die Entscheidungsträger ist so groß wie eh und je. „Wir werden weiter streiken“, versichert der Aktivist Thomas Eitzenberger. Die Grazer SPÖ stellte gestern im Gemeinderat einen Antrag auf Streikrecht für Schüler. Die Freiheitlichen polterten dagegen.