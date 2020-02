Nur Salzburg hatte größeres Plus

Den größten Zuwachs im Vorjahr gab es in Salzburg (plus 47,2 Prozent), auf Platz zwei folgt bereits die Steiermark (mit einem satten Plus von 38,2 Prozent auf 1017). Den kleinsten Zuwachs gab es in Vorarlberg (plus 6,3 Prozent, auf 457). In zwei Bundesländern gab es sogar weniger Einbürgerungen als im Jahr zuvor: in Niederösterreich (minus 10,7 Prozent, auf 1354) und in Kärnten (minus 2,0 Prozent auf 340).