Will sich Putin Macht sichern?

Laut Umfragen gehen die meisten Russen davon aus, dass Putin die Verfassungsänderung vor allem deshalb angestoßen hat, um sich den Verbleib an der Macht über das Jahr 2024 hinaus zu sichern. Der Kreml-Chef selbst hingegen erklärt, dass es nicht um seine eigenen Bedürfnisse gehe. Er habe aber in den vielen Jahren an der Macht festgestellt, dass vieles noch nicht so funktioniere, wie es sollte.