„Die Diagnose war ein Schock", sagt Tom Herzog. Kurz nach WM-Gold von Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog im Februar 2019 erfuhr der Kärntner, dass er an Parkinson leidet. Ein Jahr später ging der Trainer-Ehemann nun mit seiner Krankheit auch an die Öffentlichkeit: „Mir ist damit eine große Last von den Schultern gefallen.“