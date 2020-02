Am 31. Jänner hat Pokercasino-Betreiber Peter Zanoni, dessen Pokerlizenz Ende 2019 ausgelaufen ist, den Betrieb seiner österreichweit zwölf Concord Card Casinos „freiwillig geschlossen“. Am Donnerstag kündigte der 65-Jährige an, sieben davon am Freitag wieder zu öffnen. „Alles wie immer, nur eben für die SpielerInnen gibt es das Spielangebot gratis. Ich denke, die Freude darüber wird groß sein“, sagte Zanoni.