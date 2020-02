Vorfälle wie in Kaisers in Tirol dürfen sich nicht wiederholen! Darüber sind sich mittlerweile Land und Jägerschaft einig. Der Abschuss von 33 Stück Rotwild in einem Gatter sorgte - wie berichtet - für Empörung. Die Bevölkerung sprach von einem Gemetzel. Jetzt wird nach alternativen Handlungsplänen für die TBC-Bekämpfung gesucht.