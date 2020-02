Wolfgang Wallner (47) aus Feldkirchen/Donau wurde am Mittwoch einstimmig zum neuen Direktor des OÖ. Bauernbundes gewählt. Der zweifache Familienvater übernimmt das Amt von Maria Sauer, die nach acht Jahren an der Spitze in die Privatwirtschaft wechselt. Der Bauernbund zählt über 42.000 Mitglieder.