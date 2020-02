In Österreich müssen derzeit Hunde und lediglich Zuchtkatzen verpflichtend registriert werden. Eine Ausweiterung auf alle Katzen wäre absolut wünschenswert, so „Vier Pfoten“ in einer Aussendung. Nun seien die Europäische Kommission sowie die Mitgliedsstaaten gefragt, diese vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen, da der illegale Haustierhandel jedes Jahr unsägliches Leid von Millionen von Hunden und Katzen verursacht.