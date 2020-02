Ihre alte, kaputte Waschmaschine wollte Familie F. aus Niederösterreich durch ein neues Gerät ersetzen. Dieses ging jedoch bereits beim ersten Waschgang kaputt. Das Geschäft schob den Schaden auf den Hersteller. Dieser teilte wiederum mit, dass eine Reparatur möglich sei und daher kein Austausch erfolgen würde. „Prinzipiell ist das für uns in Ordnung. Aber wir warten jetzt schon seit zwei Monaten auf diese Reparatur. Wir haben zwei kleine Kinder, und es ist ein Wahnsinn, so lange ohne Waschmaschine auskommen zu müssen“, wandte sich Herr F. letztlich verzweifelt an die Ombudsfrau.