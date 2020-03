Tragekomfort

Bequem zu tragen, und das auch über Stunden hinweg, sind beide Modelle, dennoch gibt es Unterschiede in der Polsterung. Während der PX7 am Bügel mehr „aufträgt“, bietet der Momentum die dickeren Ohrpolster. Entscheidender in Bezug auf den Tragekomfort ist aber, dass die Bügel des PX7 deutlich mehr „Spannung“ am Kopf ansetzen, sprich: diesen fester umschließen. Bei kälteren Temperaturen kann dies durchaus vorteilhaft sein, zudem schottet der PX7 dadurch im Vergleich zum Momentum per se besser vor Außengeräuschen ab. Wer es an den Ohren jedoch eher luftig mag, ist beim Sennheiser besser aufgehoben.