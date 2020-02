Vor drei Tagen starteten die www.mittag.at-Gründer Manuel Berger und Stephan Schober offiziell in Graz durch, sind damit mit ihrer Online-Plattform nach Linz und Wien nun in drei Städten in Österreich aktiv. „Mehr als 3000 Lokale sind auf unserer Seite vertreten“, sagt Berger. Der 30-jährige Linzer hatte Ende 2016 mit Schober das Angebot gestartet, das ständig verbessert wird. So können sich Nutzer Mittagsmenüs ihrer Lieblingslokale über die Internetseite per Mail zuschicken lassen oder die Anzeige auf der Homepage so einstellen, dass die Favoriten nach oben gereiht werden. Der nächste Schritt ist schon in Planung? „Jetzt ist Deutschland dran.“