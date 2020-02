Ein oder zwei Mal habe sie ihn aus seinem Auto steigen gesehen, flankiert von zwei SS-Männern. So klingen die Erinnerungen der 101-jährigen Britin Alice Frank Stock an die frühen 1930er-Jahre, als sie in München mit ihrer jüdischen Familie Tür an Tür mit Adolf Hitler wohnte. Erst kürzlich ließ die Britin in einem Interview mit der „Daily Mail“ aufhorchen, als sie über ihre Zeit am Prinzregentenplatz sprach.