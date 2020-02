Dankt Schröcksnadel ab?

Ob dadurch Peter Schröcksnadels Rücktritt realer wird? Zumindest hatte ein von ihm vor einem Jahr getätigtes entsprechendes Zitat für Aufsehen gesorgt. Damals hatte der ÖSV-Boss gemeint: „An dem Tag, an dem wir den Nationen-Cup an die Schweiz verlieren, trete ich zurück.“ Der Schweizer „Blick“ hatte den Sager genüsslich ausgegraben und am Mittwoch verbraten.