„Art und Weise des Abgangs inakzeptabel“

Vom überraschen Rücktritt von Klinsmann zeigt sich Windhorst enttäuscht. „Leider muss ich sagen, dass aufgrund der Art und Weise wie Klinsmann sich verabschiedet hat, ist eine weitere Zusammenarbeit mit ihm im Aufsichtsrat nicht vorstellbar. Leider ist die Art und Weise des Abgangs so inakzeptabel. Im Sinne des Vereins ist eine konstruktive Zusammenarbeit so nicht vorzuführen“, so Windhorst.