Der 28-Jährige hatte von Beginn an seine Unschuld beteuert. Er sei an dem betreffenden Tag nicht bei der 27-Jährigen gewesen, sie habe auch kein Substitutionsmittel von ihm bekommen. Und: „Wenn sie so da gelegen wäre, hätte ich natürlich die Rettung gerufen, warum denn auch nicht?“ Er vermutete eine Racheaktion der Frau: Ein Freund von ihr habe nämlich aus seiner Wohnung Substitutionsmittel gestohlen und sei gestorben, nachdem er es genommen hatte. „Sie hat mich daraufhin angerufen und gesagt, dass ich ihn auf dem Gewissen habe und sie mich fertigmachen wird.“ Alibi hatte er für den fraglichen Zeitraum keines, allerdings merkte er an, dass er zu dem Zeitpunkt weder einen Führerschein noch ein Auto gehabt habe - er hätte mitten in der Nacht von seinem Wohnort gar nicht zur 20 Kilometer entfernten Wohnung der Frau kommen können.