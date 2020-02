Er hat in Syrien mit dem abgetrennten Kopf eines Kriegsgegners posiert und muss daher in Deutschland in Haft: Das Oberlandesgericht Koblenz hat einen syrischen Flüchtling am Donnerstag wegen dieses Kriegsverbrechens sowie Kriminalität im Saarland zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Syrer hatte das Foto von sich mit dem abgetrennten Kopf am Handy gespeichert und damit in Deutschland bei Bekannten geprahlt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm jedoch nicht vor, das Opfer auch getötet zu haben.