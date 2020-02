Letzter Bond mit Craig

„James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ wird voraussichtlich der letzte mit Hauptdarsteller Daniel Craig als James Bond sein wird. Der Streifen soll in Österreich am 2. April 2020 starten. Zur Handlung verrieten die Produzenten bisher nur wenig: Zu Beginn von „Keine Zeit zu sterben“ befindet sich Bond noch außer Dienst, nachdem er seinen Job am Ende von „Spectre“ (2015) quittiert hat.