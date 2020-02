Die Siegesserie der Toronto Raptors in der NBA ist nach 15 Partien gerissen. Der Titelverteidiger musste sich am Mittwoch bei den Brooklyn Nets mit 91:101 geschlagen geben. „Wir waren wandelnde Zombies“, sagte Torontos Spielmacher Kyle Lowry. Ihre bis dahin letzte Niederlage hatten die Raptors am 12. Jänner gegen Jakob Pöltls San Antonio Spurs kassiert.